Icy pris i dag

Sanntids Icy (ICY) pris i dag er --, med en 2.38% endring de siste 24 timene. Nåværende ICY til USD konverteringssats er -- per ICY.

Icy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 13,748.91, med en sirkulerende forsyning på 752.26M ICY. I løpet av de siste 24 timene ICY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har ICY beveget seg +0.19% i løpet av den siste timen og -6.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Icy (ICY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 13.75K$ 13.75K $ 13.75K Opplagsforsyning 752.26M 752.26M 752.26M Total forsyning 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946 752,255,234.3386946

Nåværende markedsverdi på Icy er $ 13.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICY er 752.26M, med en total tilgang på 752255234.3386946. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.75K.