Dagens iCommunity livepris er 0.00697274 USD. Spor prisoppdateringer for ICOM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ICOM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

iCommunity (ICOM) Live prisdiagram
iCommunity (ICOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00697182
$ 0.00697182$ 0.00697182
24 timer lav
$ 0.00697283
$ 0.00697283$ 0.00697283
24 timer høy

$ 0.00697182
$ 0.00697182$ 0.00697182

$ 0.00697283
$ 0.00697283$ 0.00697283

$ 14.34
$ 14.34$ 14.34

$ 0
$ 0$ 0

+2.07%

+2.07%

iCommunity (ICOM) sanntidsprisen er $0.00697274. I løpet av de siste 24 timene har ICOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00697182 og et toppnivå på $ 0.00697283, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICOM er $ 14.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iCommunity (ICOM) Markedsinformasjon

$ 420.23K
$ 420.23K$ 420.23K

$ 681.93K
$ 681.93K$ 681.93K

60.27M
60.27M 60.27M

97,800,000.0
97,800,000.0 97,800,000.0

Nåværende markedsverdi på iCommunity er $ 420.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICOM er 60.27M, med en total tilgang på 97800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 681.93K.

iCommunity (ICOM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på iCommunity til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på iCommunity til USD ble $ -0.0006606901.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på iCommunity til USD ble $ +0.0036862512.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på iCommunity til USD ble $ +0.002488284789484651.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0006606901-9.47%
60 dager$ +0.0036862512+52.87%
90 dager$ +0.002488284789484651+55.49%

Hva er iCommunity (ICOM)

iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem.

iCommunity (ICOM) Ressurs

iCommunity Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil iCommunity (ICOM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine iCommunity (ICOM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for iCommunity.

Sjekk iCommunityprisprognosen nå!

ICOM til lokale valutaer

iCommunity (ICOM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak iCommunity (ICOM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ICOM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om iCommunity (ICOM)

Hvor mye er iCommunity (ICOM) verdt i dag?
Live ICOM prisen i USD er 0.00697274 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ICOM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ICOM til USD er $ 0.00697274. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for iCommunity?
Markedsverdien for ICOM er $ 420.23K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ICOM?
Den sirkulerende forsyningen av ICOM er 60.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forICOM ?
ICOM oppnådde en ATH-pris på 14.34 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ICOM?
ICOM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til ICOM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ICOM er -- USD.
Vil ICOM gå høyere i år?
ICOM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ICOM prisprognosen for en mer grundig analyse.
iCommunity (ICOM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.