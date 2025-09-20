iCommunity (ICOM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00697182 $ 0.00697182 $ 0.00697182 24 timer lav $ 0.00697283 $ 0.00697283 $ 0.00697283 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00697182$ 0.00697182 $ 0.00697182 24 timer høy $ 0.00697283$ 0.00697283 $ 0.00697283 All Time High $ 14.34$ 14.34 $ 14.34 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +2.07% Prisendring (7D) +2.07%

iCommunity (ICOM) sanntidsprisen er $0.00697274. I løpet av de siste 24 timene har ICOM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00697182 og et toppnivå på $ 0.00697283, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICOM er $ 14.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICOM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

iCommunity (ICOM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 420.23K$ 420.23K $ 420.23K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 681.93K$ 681.93K $ 681.93K Opplagsforsyning 60.27M 60.27M 60.27M Total forsyning 97,800,000.0 97,800,000.0 97,800,000.0

Nåværende markedsverdi på iCommunity er $ 420.23K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICOM er 60.27M, med en total tilgang på 97800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 681.93K.