iCommunity (ICOM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i iCommunity (ICOM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

iCommunity (ICOM) Informasjon iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Offisiell nettside: https://icommunity.io/icom/en/ Teknisk dokument: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/ Kjøp ICOM nå!

iCommunity (ICOM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for iCommunity (ICOM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 345.50K $ 345.50K $ 345.50K Total forsyning: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Sirkulerende forsyning: $ 60.27M $ 60.27M $ 60.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 560.66K $ 560.66K $ 560.66K All-time high: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 All-Time Low: $ 0.00065669 $ 0.00065669 $ 0.00065669 Nåværende pris: $ 0.00573269 $ 0.00573269 $ 0.00573269 Lær mer om iCommunity (ICOM) pris

iCommunity (ICOM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak iCommunity (ICOM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ICOM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ICOM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ICOMs tokenomics, kan du utforske ICOM tokenets livepris!

ICOM prisforutsigelse Vil du vite hvor ICOM kan være på vei? Vår ICOM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se ICOM tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!