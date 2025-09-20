Ice Open Network (ICE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00475136 $ 0.00475136 $ 0.00475136 24 timer lav $ 0.0049468 $ 0.0049468 $ 0.0049468 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00475136$ 0.00475136 $ 0.00475136 24 timer høy $ 0.0049468$ 0.0049468 $ 0.0049468 All Time High $ 0.01587896$ 0.01587896 $ 0.01587896 Laveste pris $ 0.0027547$ 0.0027547 $ 0.0027547 Prisendring (1H) +0.57% Prisendring (1D) -2.53% Prisendring (7D) -5.96% Prisendring (7D) -5.96%

Ice Open Network (ICE) sanntidsprisen er $0.00477987. I løpet av de siste 24 timene har ICE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00475136 og et toppnivå på $ 0.0049468, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ICE er $ 0.01587896, mens den rekordlave prisen er $ 0.0027547.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ICE endret seg med +0.57% i løpet av den siste timen, -2.53% over 24 timer og -5.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ice Open Network (ICE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.50M$ 32.50M $ 32.50M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.19M$ 101.19M $ 101.19M Opplagsforsyning 6.79B 6.79B 6.79B Total forsyning 21,150,537,435.26 21,150,537,435.26 21,150,537,435.26

Nåværende markedsverdi på Ice Open Network er $ 32.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ICE er 6.79B, med en total tilgang på 21150537435.26. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.19M.