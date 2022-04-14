I Like It Stable DAO (ILIS) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i I Like It Stable DAO (ILIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
I Like It Stable DAO (ILIS) Informasjon

The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT.

Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner.

(Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol)

Offisiell nettside:
https://ilikeitstable.com

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for I Like It Stable DAO (ILIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 68.56K
Total forsyning:
$ 100.00M
Sirkulerende forsyning:
$ 18.95M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 361.80K
All-time high:
$ 0.02272961
All-Time Low:
$ 0.00218334
Nåværende pris:
$ 0.00361526
I Like It Stable DAO (ILIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak I Like It Stable DAO (ILIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet ILIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange ILIS tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår ILISs tokenomics, kan du utforske ILIS tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.