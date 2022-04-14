I Like It Stable DAO (ILIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i I Like It Stable DAO (ILIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

I Like It Stable DAO (ILIS) Informasjon The ILIS DAO is a decentralized organization that tries to support (and if necessary, govern) anything related to stable assets on Radix DLT. Currently, the ILIS DAO only governs the STAB Protocol, a stable asset protocol running on Radix DLT that functions in a completely decentralized manner. (Note: another submission will be made to list the stablecoin born from this protocol: STAB. Including a short description of the STAB Protocol) Offisiell nettside: https://ilikeitstable.com

I Like It Stable DAO (ILIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for I Like It Stable DAO (ILIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 68.56K $ 68.56K $ 68.56K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 18.95M $ 18.95M $ 18.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 361.80K $ 361.80K $ 361.80K All-time high: $ 0.02272961 $ 0.02272961 $ 0.02272961 All-Time Low: $ 0.00218334 $ 0.00218334 $ 0.00218334 Nåværende pris: $ 0.00361526 $ 0.00361526 $ 0.00361526 Lær mer om I Like It Stable DAO (ILIS) pris

I Like It Stable DAO (ILIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak I Like It Stable DAO (ILIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ILIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ILIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ILISs tokenomics, kan du utforske ILIS tokenets livepris!

