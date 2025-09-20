I Like It Stable DAO (ILIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00405263 24 timer høy $ 0.00425879 All Time High $ 0.02272961 Laveste pris $ 0.00218334 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -1.11% Prisendring (7D) -24.89%

I Like It Stable DAO (ILIS) sanntidsprisen er $0.00405484. I løpet av de siste 24 timene har ILIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00405263 og et toppnivå på $ 0.00425879, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ILIS er $ 0.02272961, mens den rekordlave prisen er $ 0.00218334.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ILIS endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -1.11% over 24 timer og -24.89% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

I Like It Stable DAO (ILIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 76.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 405.48K Opplagsforsyning 18.95M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på I Like It Stable DAO er $ 76.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ILIS er 18.95M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 405.48K.