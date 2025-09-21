MEXC-handelsplattformen / Prisforutsigelse for krypto / I Like It Stable DAO (ILIS) /

I Like It Stable DAO (ILIS)-prisforutsigelse (USD)

Få I Like It Stable DAO prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye ILIS vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

I Like It Stable DAO-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan I Like It Stable DAO potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003787 i 2025. I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan I Like It Stable DAO potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003976 i 2026. I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILIS for 2027 $ 0.004175 med en 10.25% vekstrate. I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILIS for 2028 $ 0.004384 med en 15.76% vekstrate. I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILIS for 2029 $ 0.004603 med en 21.55% vekstrate. I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på ILIS for 2030 $ 0.004833 med en 27.63% vekstrate. I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på I Like It Stable DAO potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007873. I Like It Stable DAO (ILIS) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på I Like It Stable DAO potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012825.

2026 $ 0.003976 5.00%

2027 $ 0.004175 10.25%

2028 $ 0.004384 15.76%

2029 $ 0.004603 21.55%

2030 $ 0.004833 27.63%

2031 $ 0.005075 34.01%

2032 $ 0.005329 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005595 47.75%

2034 $ 0.005875 55.13%

2035 $ 0.006169 62.89%

2036 $ 0.006477 71.03%

2037 $ 0.006801 79.59%

2038 $ 0.007141 88.56%

2039 $ 0.007498 97.99%

2040 $ 0.007873 107.89% Vis mer Kortsiktig I Like It Stable DAO-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.003787 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.003787 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.003791 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.003802 0.41% I Like It Stable DAO (ILIS) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for ILIS September 21, 2025(I dag) er $0.003787 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. I Like It Stable DAO (ILIS) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for ILIS, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003787 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. I Like It Stable DAO (ILIS) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for ILIS, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003791 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. I Like It Stable DAO (ILIS) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for ILIS $0.003802 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende I Like It Stable DAO prisstatistikk
Opplagsforsyning 18.95M
Markedsverdi $ 71.77K
Den siste ILIS-prisen er --. Videre har ILIS en sirkulerende forsyning på 18.95M og total markedsverdi på $ 71.77K.

I Like It Stable DAO Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for I Like It Stable DAO direktepris, er gjeldende pris for I Like It Stable DAO 0.003787USD. Den sirkulerende forsyningen av I Like It Stable DAO(ILIS) er 18.95M ILIS , som gir den en markedsverdi på $71,773 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer -6.74% $ -0.000273 $ 0.004061 $ 0.003747

7 dager -22.30% $ -0.000844 $ 0.004979 $ 0.003606

30 dager -12.11% $ -0.000458 $ 0.004979 $ 0.003606 24-timers ytelse De siste 24 timene har I Like It Stable DAO vist en prisbevegelse på $-0.000273 , noe som gjenspeiler en -6.74% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har I Like It Stable DAO handlet på en topp på $0.004979 og en bunn på $0.003606 . Det så en prisendring på -22.30% . Denne nylige trenden viser potensialet til ILIS for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har I Like It Stable DAO opplevd en -12.11% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000458 av dens verdi. Dette indikerer at ILIS kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer I Like It Stable DAO (ILIS) prisforutsigelsesmodul? I Like It Stable DAO-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for ILIS basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for I Like It Stable DAO det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for ILIS, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til I Like It Stable DAO. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til ILIS. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til ILIS for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til I Like It Stable DAO.

Hvorfor er ILIS-prisforutsigelse viktig?

ILIS-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i ILIS nå? I følge dine forutsigelser vil ILIS oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for ILIS neste måned? I følge I Like It Stable DAO (ILIS)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte ILIS-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 ILIS koste i 2026? Prisen på 1 I Like It Stable DAO (ILIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ILIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på ILIS i 2027? I Like It Stable DAO (ILIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ILIS innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for ILIS i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil I Like It Stable DAO (ILIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for ILIS i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil I Like It Stable DAO (ILIS) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 ILIS koste i 2030? Prisen på 1 I Like It Stable DAO (ILIS) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil ILIS øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for ILIS i 2040? I Like It Stable DAO (ILIS) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 ILIS innen 2040. Registrer deg nå