Hypertrics pris i dag

Sanntids Hypertrics (HYTR) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HYTR til USD konverteringssats er -- per HYTR.

Hypertrics rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 32,198, med en sirkulerende forsyning på 794.69M HYTR. I løpet av de siste 24 timene HYTR har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har HYTR beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hypertrics (HYTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 32.20K$ 32.20K $ 32.20K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.18K$ 32.18K $ 32.18K Opplagsforsyning 794.69M 794.69M 794.69M Total forsyning 794,692,839.0 794,692,839.0 794,692,839.0

Nåværende markedsverdi på Hypertrics er $ 32.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HYTR er 794.69M, med en total tilgang på 794692839.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 32.18K.