Hyperstable (PEG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hyperstable (PEG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hyperstable (PEG) Informasjon Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Offisiell nettside: https://hyperstable.xyz/ Kjøp PEG nå!

Hyperstable (PEG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hyperstable (PEG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 486.02K $ 486.02K $ 486.02K Total forsyning: $ 500.51M $ 500.51M $ 500.51M Sirkulerende forsyning: $ 55.87M $ 55.87M $ 55.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.35M $ 4.35M $ 4.35M All-time high: $ 0.04183107 $ 0.04183107 $ 0.04183107 All-Time Low: $ 0.00851395 $ 0.00851395 $ 0.00851395 Nåværende pris: $ 0.0086554 $ 0.0086554 $ 0.0086554 Lær mer om Hyperstable (PEG) pris

Hyperstable (PEG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hyperstable (PEG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PEG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PEG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEGs tokenomics, kan du utforske PEG tokenets livepris!

PEG prisforutsigelse Vil du vite hvor PEG kan være på vei? Vår PEG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PEG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!