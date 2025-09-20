Hyperstable (PEG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00987802 $ 0.00987802 $ 0.00987802 24 timer lav $ 0.01044652 $ 0.01044652 $ 0.01044652 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00987802$ 0.00987802 $ 0.00987802 24 timer høy $ 0.01044652$ 0.01044652 $ 0.01044652 All Time High $ 0.04183107$ 0.04183107 $ 0.04183107 Laveste pris $ 0.00903463$ 0.00903463 $ 0.00903463 Prisendring (1H) +0.43% Prisendring (1D) +2.58% Prisendring (7D) -4.51% Prisendring (7D) -4.51%

Hyperstable (PEG) sanntidsprisen er $0.01022196. I løpet av de siste 24 timene har PEG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00987802 og et toppnivå på $ 0.01044652, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PEG er $ 0.04183107, mens den rekordlave prisen er $ 0.00903463.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PEG endret seg med +0.43% i løpet av den siste timen, +2.58% over 24 timer og -4.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyperstable (PEG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 569.79K$ 569.79K $ 569.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Opplagsforsyning 55.74M 55.74M 55.74M Total forsyning 500,510,972.0 500,510,972.0 500,510,972.0

Nåværende markedsverdi på Hyperstable er $ 569.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PEG er 55.74M, med en total tilgang på 500510972.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.12M.