Hyperstable USD (USH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hyperstable USD (USH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hyperstable USD (USH) Informasjon Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases. Offisiell nettside: https://hyperstable.xyz/ Kjøp USH nå!

Hyperstable USD (USH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hyperstable USD (USH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Total forsyning: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M Sirkulerende forsyning: $ 1.68M $ 1.68M $ 1.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M All-time high: $ 1.053 $ 1.053 $ 1.053 All-Time Low: $ 0.97455 $ 0.97455 $ 0.97455 Nåværende pris: $ 0.998313 $ 0.998313 $ 0.998313 Lær mer om Hyperstable USD (USH) pris

Hyperstable USD (USH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hyperstable USD (USH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USHs tokenomics, kan du utforske USH tokenets livepris!

USH prisforutsigelse Vil du vite hvor USH kan være på vei? Vår USH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USH tokenets prisforutsigelse nå!

