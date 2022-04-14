Hyperstable USD (USH) tokenomics
Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet USH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange USH tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.