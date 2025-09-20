Dagens Hyperstable USD livepris er 0.999263 USD. Spor prisoppdateringer for USH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hyperstable USD livepris er 0.999263 USD. Spor prisoppdateringer for USH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk USH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 USH til USD livepris:

$0.999263
$0.999263
0.00%1D
USD
Hyperstable USD (USH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:53 (UTC+8)

Hyperstable USD (USH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.992071
$ 0.992071
24 timer lav
$ 1.013
$ 1.013
24 timer høy

$ 0.992071
$ 0.992071

$ 1.013
$ 1.013

$ 1.053
$ 1.053

$ 0.97455
$ 0.97455

+0.29%

-0.02%

+0.08%

+0.08%

Hyperstable USD (USH) sanntidsprisen er $0.999263. I løpet av de siste 24 timene har USH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.992071 og et toppnivå på $ 1.013, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USH er $ 1.053, mens den rekordlave prisen er $ 0.97455.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USH endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +0.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyperstable USD (USH) Markedsinformasjon

$ 1.68M
$ 1.68M

--
--

$ 1.68M
$ 1.68M

1.68M
1.68M

1,683,529.953762162
1,683,529.953762162

Nåværende markedsverdi på Hyperstable USD er $ 1.68M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USH er 1.68M, med en total tilgang på 1683529.953762162. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.68M.

Hyperstable USD (USH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hyperstable USD til USD ble $ -0.0002684467380413.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hyperstable USD til USD ble $ +0.0017603017.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hyperstable USD til USD ble $ -0.0050569702.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hyperstable USD til USD ble $ +0.0005773768523286.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002684467380413-0.02%
30 dager$ +0.0017603017+0.18%
60 dager$ -0.0050569702-0.50%
90 dager$ +0.0005773768523286+0.06%

Hva er Hyperstable USD (USH)

Hyperstable (USH) is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. Borrowers mint USH against supported collateral types, liquidity providers farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like curve and staking their LP tokens, PEG -Hyperstable's utility token- holders lock their tokens into vePEG to earn 100% of protocol revenue generated via interest and liquidation fees, receive incentives, vote on emissions and get protected from dilution via rebases.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hyperstable USD (USH) Ressurs

Offisiell nettside

Hyperstable USD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hyperstable USD (USH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hyperstable USD (USH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hyperstable USD.

Sjekk Hyperstable USDprisprognosen nå!

USH til lokale valutaer

Hyperstable USD (USH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hyperstable USD (USH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om USH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hyperstable USD (USH)

Hvor mye er Hyperstable USD (USH) verdt i dag?
Live USH prisen i USD er 0.999263 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende USH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på USH til USD er $ 0.999263. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hyperstable USD?
Markedsverdien for USH er $ 1.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av USH?
Den sirkulerende forsyningen av USH er 1.68M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUSH ?
USH oppnådde en ATH-pris på 1.053 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på USH?
USH så en ATL-pris på 0.97455 USD.
Hva er handelsvolumet til USH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for USH er -- USD.
Vil USH gå høyere i år?
USH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut USH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:53 (UTC+8)

Hyperstable USD (USH) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.