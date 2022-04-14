Hyper Utility (HYPU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hyper Utility (HYPU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hyper Utility (HYPU) Informasjon The project is focused on providing advanced solutions for traders within the blockchain ecosystem. The upcoming full beta release is scheduled for the second week of January, with plans to integrate Monad as soon as it becomes available. Efforts are underway to expand bridging capabilities, allowing for connections with additional blockchains and assets within the Hyperliquid platform. Additionally, a streamlined exit process from Hyperliquid to Solana is being implemented, alongside the introduction of advanced analytics tools, including top 10 holder analysis and detailed statistical insights. The development team actively incorporates community feedback to guide the continuous enhancement of the platform's features, ensuring it meets the needs of its users. Offisiell nettside: https://hyperutility.fun/ Kjøp HYPU nå!

Hyper Utility (HYPU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hyper Utility (HYPU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.47K $ 17.47K $ 17.47K Total forsyning: $ 929.09M $ 929.09M $ 929.09M Sirkulerende forsyning: $ 832.21M $ 832.21M $ 832.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.51K $ 19.51K $ 19.51K All-time high: $ 0.00668311 $ 0.00668311 $ 0.00668311 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hyper Utility (HYPU) pris

Hyper Utility (HYPU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hyper Utility (HYPU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HYPU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HYPU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HYPUs tokenomics, kan du utforske HYPU tokenets livepris!

