Hyper Utility (HYPU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002215 $ 0.00002215 $ 0.00002215 24 timer lav $ 0.00002251 $ 0.00002251 $ 0.00002251 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002215$ 0.00002215 $ 0.00002215 24 timer høy $ 0.00002251$ 0.00002251 $ 0.00002251 All Time High $ 0.00668311$ 0.00668311 $ 0.00668311 Laveste pris $ 0.00001908$ 0.00001908 $ 0.00001908 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.04% Prisendring (7D) -5.33% Prisendring (7D) -5.33%

Hyper Utility (HYPU) sanntidsprisen er $0.00002238. I løpet av de siste 24 timene har HYPU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002215 og et toppnivå på $ 0.00002251, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HYPU er $ 0.00668311, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001908.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HYPU endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.04% over 24 timer og -5.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyper Utility (HYPU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.62K$ 18.62K $ 18.62K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.79K$ 20.79K $ 20.79K Opplagsforsyning 832.21M 832.21M 832.21M Total forsyning 929,087,008.076576 929,087,008.076576 929,087,008.076576

Nåværende markedsverdi på Hyper Utility er $ 18.62K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HYPU er 832.21M, med en total tilgang på 929087008.076576. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.79K.