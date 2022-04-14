Hunter by Virtuals (DRPXBT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hunter by Virtuals (DRPXBT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hunter by Virtuals (DRPXBT) Informasjon Hunter is an AI Agent designed to help users identify airdrop opportunities, optimize farming strategies, gather on-chain insights across blockchain networks, as well as gather X insights. The agent leverages large language models, social media monitoring, and blockchain analytics to provide actionable intelligence to various communication platform. $DRPXBT the utility token of the ecosystem. By using the Hunter AI Agent, users can gain insights into emerging airdrops, discover profitable farming opportunities, and optimize their engagement with the broader crypto space. The Hunter AI Agent is a decentralized AI tool that actively searches for opportunities in the blockchain ecosystem. It combines the power of data scraping, machine learning algorithms, and real-time market analysis to support its users in various ways: Social Media Monitoring: Integrated with platforms like X (Twitter), the agent identifies key trends, influencers, and emerging projects, adding social intelligence to its analytics toolkit.

Airdrop Identification: The agent detects and tracks upcoming airdrops from various projects, providing detailed insights into eligibility and participation strategies.

Farming Strategy Optimization: By analyzing on-chain data and identifying profitable liquidity pools and staking opportunities, the agent may help users maximize their passive income potential.

Data Analytics: Hunter processes large volumes of on-chain data to provide users with insights into token movements, market trends, and arbitrage opportunities, helping them make informed decisions. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/11632 Teknisk dokument: https://github.com/HunterTheAgent/litepaper

Hunter by Virtuals (DRPXBT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hunter by Virtuals (DRPXBT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 55.99K Total forsyning: $ 999.05M Sirkulerende forsyning: $ 999.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 55.99K All-time high: $ 0.00161722 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Hunter by Virtuals (DRPXBT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hunter by Virtuals (DRPXBT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet DRPXBT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange DRPXBT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår DRPXBTs tokenomics, kan du utforske DRPXBT tokenets livepris!

