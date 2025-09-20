Hunter by Virtuals (DRPXBT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00006821 $ 0.00006821 $ 0.00006821 24 timer lav $ 0.00007207 $ 0.00007207 $ 0.00007207 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00006821$ 0.00006821 $ 0.00006821 24 timer høy $ 0.00007207$ 0.00007207 $ 0.00007207 All Time High $ 0.00161722$ 0.00161722 $ 0.00161722 Laveste pris $ 0.00004258$ 0.00004258 $ 0.00004258 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) -2.31% Prisendring (7D) -6.43% Prisendring (7D) -6.43%

Hunter by Virtuals (DRPXBT) sanntidsprisen er $0.00006983. I løpet av de siste 24 timene har DRPXBT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00006821 og et toppnivå på $ 0.00007207, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DRPXBT er $ 0.00161722, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004258.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DRPXBT endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -2.31% over 24 timer og -6.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hunter by Virtuals (DRPXBT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 69.78K$ 69.78K $ 69.78K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.78K$ 69.78K $ 69.78K Opplagsforsyning 999.05M 999.05M 999.05M Total forsyning 999,049,910.1637945 999,049,910.1637945 999,049,910.1637945

Nåværende markedsverdi på Hunter by Virtuals er $ 69.78K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DRPXBT er 999.05M, med en total tilgang på 999049910.1637945. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.78K.