The Hummingbot Governance Token (HBOT) is a standard ERC-20 Ethereum token that lets holders to decide how the Hummingbot codebase changes and to govern the Hummingbot Foundation. Hummingbot Foundation is a not-for-profit foundation that facilitates decentralized maintenance and governance of the Hummingbot codebase, powered by HBOT token holders. Hummingbot is the leading open source crypto trading bot, used by thousands of individual and professional traders and developers. Its modular architecture lets users build and maintain connectors, strategies, and other components independently, and many users have modified and customized the Hummingbot software for their own use. The Hummingbot codebase is free and publicly available at https://github.com/hummingbot/hummingbot under the Apache 2.0 open source license. Offisiell nettside: https://hummingbot.org

Hummingbot (HBOT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hummingbot (HBOT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 596.22K $ 596.22K $ 596.22K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 553.27M $ 553.27M $ 553.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M All-time high: $ 0.32656 $ 0.32656 $ 0.32656 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00107764 $ 0.00107764 $ 0.00107764 Lær mer om Hummingbot (HBOT) pris

Hummingbot (HBOT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hummingbot (HBOT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HBOT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HBOT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HBOTs tokenomics, kan du utforske HBOT tokenets livepris!

