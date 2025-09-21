Hummingbot (HBOT)-prisforutsigelse (USD)

Få Hummingbot prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye HBOT vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Kjøp HBOT

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Hummingbot % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. -- -- -- 0.00% USD Faktisk Prediksjon Hummingbot-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Hummingbot potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001147 i 2025. Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Hummingbot potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.001205 i 2026. Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBOT for 2027 $ 0.001265 med en 10.25% vekstrate. Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBOT for 2028 $ 0.001328 med en 15.76% vekstrate. Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBOT for 2029 $ 0.001395 med en 21.55% vekstrate. Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på HBOT for 2030 $ 0.001464 med en 27.63% vekstrate. Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Hummingbot potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.002386. Hummingbot (HBOT) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Hummingbot potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003886. År Pris Vekst 2025 $ 0.001147 0.00%

2026 $ 0.001205 5.00%

2027 $ 0.001265 10.25%

2028 $ 0.001328 15.76%

2029 $ 0.001395 21.55%

2030 $ 0.001464 27.63%

2031 $ 0.001538 34.01%

2032 $ 0.001614 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.001695 47.75%

2034 $ 0.001780 55.13%

2035 $ 0.001869 62.89%

2036 $ 0.001963 71.03%

2037 $ 0.002061 79.59%

2038 $ 0.002164 88.56%

2039 $ 0.002272 97.99%

2040 $ 0.002386 107.89% Vis mer Kortsiktig Hummingbot-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst September 21, 2025(I dag) $ 0.001147 0.00%

September 22, 2025(I morgen) $ 0.001147 0.01%

September 28, 2025(Denne uken) $ 0.001148 0.10%

October 21, 2025(30 dager) $ 0.001152 0.41% Hummingbot (HBOT) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for HBOT September 21, 2025(I dag) er $0.001147 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Hummingbot (HBOT) Prisforutsigelse i morgen For September 22, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for HBOT, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.001147 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Hummingbot (HBOT) Prisforutsigelse denne uken September 28, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for HBOT, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.001148 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Hummingbot (HBOT) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for HBOT $0.001152 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Hummingbot prisstatistikk Gjeldende pris ---- -- Prisendring (24 t) -- Markedsverdi $ 635.01K$ 635.01K $ 635.01K Opplagsforsyning 553.27M 553.27M 553.27M Volum (24 timer) ---- -- Volum (24 timer) -- Den siste HBOT-prisen er --. Den har en 24-timers endring på 0.00%, med et 24-timers handelsvolum på --. Videre har HBOT en sirkulerende forsyning på 553.27M og total markedsverdi på $ 635.01K. Se HBOT livepris

Hummingbot Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Hummingbot direktepris, er gjeldende pris for Hummingbot 0.001147USD. Den sirkulerende forsyningen av Hummingbot(HBOT) er 553.27M HBOT , som gir den en markedsverdi på $635,009 . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.07% $ 0 $ 0.001151 $ 0.001144

7 dager -7.76% $ -0.000089 $ 0.001312 $ 0.001001

30 dager -11.22% $ -0.000128 $ 0.001312 $ 0.001001 24-timers ytelse De siste 24 timene har Hummingbot vist en prisbevegelse på $0 , noe som gjenspeiler en 0.07% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Hummingbot handlet på en topp på $0.001312 og en bunn på $0.001001 . Det så en prisendring på -7.76% . Denne nylige trenden viser potensialet til HBOT for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Hummingbot opplevd en -11.22% endring, som gjenspeiler omtrent $-0.000128 av dens verdi. Dette indikerer at HBOT kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Hummingbot (HBOT) prisforutsigelsesmodul? Hummingbot-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for HBOT basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Hummingbot det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for HBOT, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Hummingbot. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til HBOT. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til HBOT for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Hummingbot.

Hvorfor er HBOT-prisforutsigelse viktig?

HBOT-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

Vanlige spørsmål (FAQ): Er det verdt å investere i HBOT nå? I følge dine forutsigelser vil HBOT oppnå -- undefined , noe som gjør det til et token verdt å vurdere. Hva er prisforutsigelsen for HBOT neste måned? I følge Hummingbot (HBOT)-prisforutsigelsesverktøyet, vil den prognostiserte HBOT-prisen nå -- undefined . Hvor mye vil 1 HBOT koste i 2026? Prisen på 1 Hummingbot (HBOT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HBOT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2026. Hva er den forventede prisen på HBOT i 2027? Hummingbot (HBOT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HBOT innen 2027. Hva er det estimerte prismålet for HBOT i 2028? I følge prisforutsigelsen din, vil Hummingbot (HBOT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2028. Hva er det estimerte prismålet for HBOT i 2029? I følge prisforutsigelsen din, vil Hummingbot (HBOT) se en 0.00% vekst, med et estimert prismål på -- i 2029. Hvor mye vil 1 HBOT koste i 2030? Prisen på 1 Hummingbot (HBOT) i dag er -- . I følge prisforutsigelsesmodulen ovenfor, vil HBOT øke med 0.00% , og vil nå -- i 2030. Hva er prisforutsigelsen for HBOT i 2040? Hummingbot (HBOT) er for spådd å øke 0.00% årlig, og nå en pris på -- for 1 HBOT innen 2040. Registrer deg nå