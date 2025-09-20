Hummingbot (HBOT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00114193 $ 0.00114193 $ 0.00114193 24 timer lav $ 0.0011658 $ 0.0011658 $ 0.0011658 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00114193$ 0.00114193 $ 0.00114193 24 timer høy $ 0.0011658$ 0.0011658 $ 0.0011658 All Time High $ 0.32656$ 0.32656 $ 0.32656 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -1.04% Prisendring (7D) -8.59% Prisendring (7D) -8.59%

Hummingbot (HBOT) sanntidsprisen er $0.00114695. I løpet av de siste 24 timene har HBOT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00114193 og et toppnivå på $ 0.0011658, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HBOT er $ 0.32656, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HBOT endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -1.04% over 24 timer og -8.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hummingbot (HBOT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 634.57K$ 634.57K $ 634.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Opplagsforsyning 553.27M 553.27M 553.27M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hummingbot er $ 634.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HBOT er 553.27M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.15M.