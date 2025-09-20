Dagens HODL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HODL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HODL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HODL livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HODL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HODL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

HODL Pris (HODL)

Ikke oppført

1 HODL til USD livepris:

$0.00050809
$0.00050809
-2.70%1D
USD
HODL (HODL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:18 (UTC+8)

HODL (HODL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

+0.39%

-2.70%

+18.75%

+18.75%

HODL (HODL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HODL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HODL endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og +18.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HODL (HODL) Markedsinformasjon

$ 4.66M
$ 4.66M

--
--

$ 5.06M
$ 5.06M

9.18B
9.18B

9,955,862,147.162865
9,955,862,147.162865

Nåværende markedsverdi på HODL er $ 4.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HODL er 9.18B, med en total tilgang på 9955862147.162865. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.06M.

HODL (HODL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på HODL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HODL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HODL til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HODL til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.70%
30 dager$ 0-3.06%
60 dager$ 0+24.35%
90 dager$ 0--

Hva er HODL (HODL)

HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

HODL (HODL) Ressurs

HODL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HODL (HODL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HODL (HODL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HODL.

Sjekk HODLprisprognosen nå!

HODL til lokale valutaer

HODL (HODL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HODL (HODL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HODL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om HODL (HODL)

Hvor mye er HODL (HODL) verdt i dag?
Live HODL prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HODL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HODL til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HODL?
Markedsverdien for HODL er $ 4.66M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HODL?
Den sirkulerende forsyningen av HODL er 9.18B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHODL ?
HODL oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HODL?
HODL så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HODL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HODL er -- USD.
Vil HODL gå høyere i år?
HODL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HODL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:18 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.