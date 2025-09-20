HODL (HODL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.39% Prisendring (1D) -2.70% Prisendring (7D) +18.75% Prisendring (7D) +18.75%

HODL (HODL) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HODL er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HODL endret seg med +0.39% i løpet av den siste timen, -2.70% over 24 timer og +18.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HODL (HODL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.06M$ 5.06M $ 5.06M Opplagsforsyning 9.18B 9.18B 9.18B Total forsyning 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865 9,955,862,147.162865

Nåværende markedsverdi på HODL er $ 4.66M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HODL er 9.18B, med en total tilgang på 9955862147.162865. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.06M.