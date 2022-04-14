HODL (HODL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HODL (HODL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HODL (HODL) Informasjon HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Offisiell nettside: https://hodltoken.net/ Teknisk dokument: https://hodltoken.net/whitepaper Kjøp HODL nå!

HODL (HODL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HODL (HODL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.64M $ 4.64M $ 4.64M Total forsyning: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Sirkulerende forsyning: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.03M $ 5.03M $ 5.03M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00050519 $ 0.00050519 $ 0.00050519 Lær mer om HODL (HODL) pris

HODL (HODL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HODL (HODL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HODL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HODL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HODLs tokenomics, kan du utforske HODL tokenets livepris!

HODL prisforutsigelse Vil du vite hvor HODL kan være på vei? Vår HODL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HODL tokenets prisforutsigelse nå!

