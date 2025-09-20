Dagens Hawk livepris er 0.00010004 USD. Spor prisoppdateringer for HAWK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAWK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hawk livepris er 0.00010004 USD. Spor prisoppdateringer for HAWK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAWK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HAWK

HAWK Prisinformasjon

HAWK Offisiell nettside

HAWK tokenomics

HAWK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hawk Logo

Hawk Pris (HAWK)

Ikke oppført

1 HAWK til USD livepris:

$0.00010004
$0.00010004$0.00010004
-2.50%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hawk (HAWK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:19:11 (UTC+8)

Hawk (HAWK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00009991
$ 0.00009991$ 0.00009991
24 timer lav
$ 0.00010334
$ 0.00010334$ 0.00010334
24 timer høy

$ 0.00009991
$ 0.00009991$ 0.00009991

$ 0.00010334
$ 0.00010334$ 0.00010334

$ 0.00090156
$ 0.00090156$ 0.00090156

$ 0.00000892
$ 0.00000892$ 0.00000892

-0.94%

-2.67%

-22.08%

-22.08%

Hawk (HAWK) sanntidsprisen er $0.00010004. I løpet av de siste 24 timene har HAWK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009991 og et toppnivå på $ 0.00010334, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAWK er $ 0.00090156, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000892.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAWK endret seg med -0.94% i løpet av den siste timen, -2.67% over 24 timer og -22.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hawk (HAWK) Markedsinformasjon

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

--
----

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

74.53B
74.53B 74.53B

80,000,000,000.0
80,000,000,000.0 80,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hawk er $ 7.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAWK er 74.53B, med en total tilgang på 80000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.00M.

Hawk (HAWK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hawk til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hawk til USD ble $ +0.0000309948.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hawk til USD ble $ +0.0000466531.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hawk til USD ble $ +0.0000353199673699641.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.67%
30 dager$ +0.0000309948+30.98%
60 dager$ +0.0000466531+46.63%
90 dager$ +0.0000353199673699641+54.57%

Hva er Hawk (HAWK)

Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hawk (HAWK) Ressurs

Offisiell nettside

Hawk Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hawk (HAWK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hawk (HAWK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hawk.

Sjekk Hawkprisprognosen nå!

HAWK til lokale valutaer

Hawk (HAWK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hawk (HAWK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAWK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hawk (HAWK)

Hvor mye er Hawk (HAWK) verdt i dag?
Live HAWK prisen i USD er 0.00010004 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HAWK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HAWK til USD er $ 0.00010004. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hawk?
Markedsverdien for HAWK er $ 7.46M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HAWK?
Den sirkulerende forsyningen av HAWK er 74.53B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAWK ?
HAWK oppnådde en ATH-pris på 0.00090156 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HAWK?
HAWK så en ATL-pris på 0.00000892 USD.
Hva er handelsvolumet til HAWK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAWK er -- USD.
Vil HAWK gå høyere i år?
HAWK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAWK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:19:11 (UTC+8)

Hawk (HAWK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.