Hawk (HAWK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00009991, 24 timer høy $ 0.00010334, All Time High $ 0.00090156, Laveste pris $ 0.00000892, Prisendring (1H) -0.94%, Prisendring (1D) -2.67%, Prisendring (7D) -22.08%

Hawk (HAWK) sanntidsprisen er $0.00010004. I løpet av de siste 24 timene har HAWK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00009991 og et toppnivå på $ 0.00010334, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAWK er $ 0.00090156, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000892.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAWK endret seg med -0.94% i løpet av den siste timen, -2.67% over 24 timer og -22.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hawk (HAWK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.46M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 8.00M, Opplagsforsyning 74.53B, Total forsyning 80,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hawk er $ 7.46M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAWK er 74.53B, med en total tilgang på 80000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.00M.