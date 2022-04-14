Hawk (HAWK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hawk (HAWK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hawk (HAWK) Informasjon Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem. Offisiell nettside: http://hawk.city

Hawk (HAWK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hawk (HAWK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.05M $ 7.05M $ 7.05M Total forsyning: $ 80.00B $ 80.00B $ 80.00B Sirkulerende forsyning: $ 74.52B $ 74.52B $ 74.52B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.57M $ 7.57M $ 7.57M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hawk (HAWK) pris

Hawk (HAWK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hawk (HAWK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAWK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAWK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAWKs tokenomics, kan du utforske HAWK tokenets livepris!

HAWK prisforutsigelse Vil du vite hvor HAWK kan være på vei? Vår HAWK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAWK tokenets prisforutsigelse nå!

