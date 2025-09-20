Gud Tech (GUD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00518729 24 timer høy $ 0.00519699 All Time High $ 0.02296943 Laveste pris $ 0.00008314 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.12% Prisendring (7D) -0.13%

Gud Tech (GUD) sanntidsprisen er $0.00518977. I løpet av de siste 24 timene har GUD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00518729 og et toppnivå på $ 0.00519699, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUD er $ 0.02296943, mens den rekordlave prisen er $ 0.00008314.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUD endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.12% over 24 timer og -0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gud Tech (GUD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.31M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.19M Opplagsforsyning 830.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gud Tech er $ 4.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUD er 830.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.19M.