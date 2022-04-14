Gud Tech (GUD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gud Tech (GUD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gud Tech (GUD) Informasjon Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Offisiell nettside: https://gud.tech/ Kjøp GUD nå!

Gud Tech (GUD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gud Tech (GUD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M All-time high: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00518014 $ 0.00518014 $ 0.00518014 Lær mer om Gud Tech (GUD) pris

Gud Tech (GUD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gud Tech (GUD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUDs tokenomics, kan du utforske GUD tokenets livepris!

GUD prisforutsigelse Vil du vite hvor GUD kan være på vei? Vår GUD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GUD tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!