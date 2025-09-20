GUA (GUA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002059 $ 0.00002059 $ 0.00002059 24 timer lav $ 0.00002118 $ 0.00002118 $ 0.00002118 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002059$ 0.00002059 $ 0.00002059 24 timer høy $ 0.00002118$ 0.00002118 $ 0.00002118 All Time High $ 0.00136494$ 0.00136494 $ 0.00136494 Laveste pris $ 0.00001858$ 0.00001858 $ 0.00001858 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -0.94% Prisendring (7D) -11.79% Prisendring (7D) -11.79%

GUA (GUA) sanntidsprisen er $0.00002086. I løpet av de siste 24 timene har GUA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002059 og et toppnivå på $ 0.00002118, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GUA er $ 0.00136494, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001858.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GUA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -0.94% over 24 timer og -11.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GUA (GUA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 130.25K$ 130.25K $ 130.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 130.25K$ 130.25K $ 130.25K Opplagsforsyning 6.25B 6.25B 6.25B Total forsyning 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252 6,247,359,701.791252

Nåværende markedsverdi på GUA er $ 130.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GUA er 6.25B, med en total tilgang på 6247359701.791252. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 130.25K.