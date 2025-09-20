Dagens gSNAKE livepris er 18.19 USD. Spor prisoppdateringer for GSNAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GSNAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens gSNAKE livepris er 18.19 USD. Spor prisoppdateringer for GSNAKE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GSNAKE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

gSNAKE Pris (GSNAKE)

1 GSNAKE til USD livepris:

$18.18
$18.18
+11.60%1D
gSNAKE (GSNAKE) Live prisdiagram
gSNAKE (GSNAKE) Prisinformasjon (USD)

$ 15.32
$ 15.32$ 15.32
$ 18.68
$ 18.68$ 18.68
$ 15.32
24 timer lav

$ 18.68
24 timer høy

$ 802.46
$ 802.46$ 802.46

$ 14.34
$ 14.34$ 14.34

-0.02%

+11.69%

+1.71%

+1.71%

gSNAKE (GSNAKE) sanntidsprisen er $18.19. I løpet av de siste 24 timene har GSNAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 15.32 og et toppnivå på $ 18.68, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GSNAKE er $ 802.46, mens den rekordlave prisen er $ 14.34.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GSNAKE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +11.69% over 24 timer og +1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

gSNAKE (GSNAKE) Markedsinformasjon

$ 338.74K
$ 338.74K$ 338.74K

--
----

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

18.62K
18.62K 18.62K

62,210.899918915515
62,210.899918915515 62,210.899918915515

Nåværende markedsverdi på gSNAKE er $ 338.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GSNAKE er 18.62K, med en total tilgang på 62210.899918915515. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.13M.

gSNAKE (GSNAKE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på gSNAKE til USD ble $ +1.9.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på gSNAKE til USD ble $ -4.1628397080.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på gSNAKE til USD ble $ -8.8946353310.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på gSNAKE til USD ble $ -6.164068562777325.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +1.9+11.69%
30 dager$ -4.1628397080-22.88%
60 dager$ -8.8946353310-48.89%
90 dager$ -6.164068562777325-25.31%

Hva er gSNAKE (GSNAKE)

Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

gSNAKE (GSNAKE) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

gSNAKE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil gSNAKE (GSNAKE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine gSNAKE (GSNAKE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for gSNAKE.

Sjekk gSNAKEprisprognosen nå!

GSNAKE til lokale valutaer

gSNAKE (GSNAKE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak gSNAKE (GSNAKE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GSNAKE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om gSNAKE (GSNAKE)

Hvor mye er gSNAKE (GSNAKE) verdt i dag?
Live GSNAKE prisen i USD er 18.19 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GSNAKE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GSNAKE til USD er $ 18.19. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for gSNAKE?
Markedsverdien for GSNAKE er $ 338.74K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GSNAKE?
Den sirkulerende forsyningen av GSNAKE er 18.62K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGSNAKE ?
GSNAKE oppnådde en ATH-pris på 802.46 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GSNAKE?
GSNAKE så en ATL-pris på 14.34 USD.
Hva er handelsvolumet til GSNAKE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GSNAKE er -- USD.
Vil GSNAKE gå høyere i år?
GSNAKE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GSNAKE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.