gSNAKE (GSNAKE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 15.32 24 timer høy $ 18.68 All Time High $ 802.46 Laveste pris $ 14.34 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +11.69% Prisendring (7D) +1.71%

gSNAKE (GSNAKE) sanntidsprisen er $18.19. I løpet av de siste 24 timene har GSNAKE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 15.32 og et toppnivå på $ 18.68, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GSNAKE er $ 802.46, mens den rekordlave prisen er $ 14.34.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GSNAKE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +11.69% over 24 timer og +1.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

gSNAKE (GSNAKE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 338.74K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.13M Opplagsforsyning 18.62K Total forsyning 62,210.899918915515

Nåværende markedsverdi på gSNAKE er $ 338.74K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GSNAKE er 18.62K, med en total tilgang på 62210.899918915515. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.13M.