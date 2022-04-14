gSNAKE (GSNAKE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i gSNAKE (GSNAKE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

gSNAKE (GSNAKE) Informasjon Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Offisiell nettside: https://snake.finance Teknisk dokument: https://docs.snake.finance

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for gSNAKE (GSNAKE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 237.83K $ 237.83K $ 237.83K Total forsyning: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Sirkulerende forsyning: $ 18.71K $ 18.71K $ 18.71K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 790.75K $ 790.75K $ 790.75K All-time high: $ 802.46 $ 802.46 $ 802.46 All-Time Low: $ 12.6 $ 12.6 $ 12.6 Nåværende pris: $ 12.81 $ 12.81 $ 12.81 Lær mer om gSNAKE (GSNAKE) pris

gSNAKE (GSNAKE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak gSNAKE (GSNAKE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GSNAKE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GSNAKE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GSNAKEs tokenomics, kan du utforske GSNAKE tokenets livepris!

GSNAKE prisforutsigelse Vil du vite hvor GSNAKE kan være på vei? Vår GSNAKE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GSNAKE tokenets prisforutsigelse nå!

