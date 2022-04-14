Grix (GRIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Grix (GRIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Grix (GRIX) Informasjon Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities." Offisiell nettside: https://www.grix.finance/ Kjøp GRIX nå!

Grix (GRIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Grix (GRIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 109.06M $ 109.06M $ 109.06M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 31.24M $ 31.24M $ 31.24M All-time high: $ 0.04020081 $ 0.04020081 $ 0.04020081 All-Time Low: $ 0.0162722 $ 0.0162722 $ 0.0162722 Nåværende pris: $ 0.03123412 $ 0.03123412 $ 0.03123412 Lær mer om Grix (GRIX) pris

Grix (GRIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Grix (GRIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GRIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GRIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GRIXs tokenomics, kan du utforske GRIX tokenets livepris!

