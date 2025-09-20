Grix (GRIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03035096 $ 0.03035096 $ 0.03035096 24 timer lav $ 0.03347974 $ 0.03347974 $ 0.03347974 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03035096$ 0.03035096 $ 0.03035096 24 timer høy $ 0.03347974$ 0.03347974 $ 0.03347974 All Time High $ 0.04020081$ 0.04020081 $ 0.04020081 Laveste pris $ 0.0162722$ 0.0162722 $ 0.0162722 Prisendring (1H) +3.29% Prisendring (1D) -4.46% Prisendring (7D) -14.67% Prisendring (7D) -14.67%

Grix (GRIX) sanntidsprisen er $0.03135181. I løpet av de siste 24 timene har GRIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03035096 og et toppnivå på $ 0.03347974, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRIX er $ 0.04020081, mens den rekordlave prisen er $ 0.0162722.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRIX endret seg med +3.29% i løpet av den siste timen, -4.46% over 24 timer og -14.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grix (GRIX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.31M$ 3.31M $ 3.31M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 30.38M$ 30.38M $ 30.38M Opplagsforsyning 109.06M 109.06M 109.06M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Grix er $ 3.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRIX er 109.06M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.38M.