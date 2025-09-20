Dagens Grix livepris er 0.03135181 USD. Spor prisoppdateringer for GRIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Grix livepris er 0.03135181 USD. Spor prisoppdateringer for GRIX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GRIX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Grix Pris (GRIX)

1 GRIX til USD livepris:

$0.03135012
$0.03135012$0.03135012
-4.40%1D
Grix (GRIX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:20 (UTC+8)

Grix (GRIX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03035096
$ 0.03035096$ 0.03035096
24 timer lav
$ 0.03347974
$ 0.03347974$ 0.03347974
24 timer høy

$ 0.03035096
$ 0.03035096$ 0.03035096

$ 0.03347974
$ 0.03347974$ 0.03347974

$ 0.04020081
$ 0.04020081$ 0.04020081

$ 0.0162722
$ 0.0162722$ 0.0162722

+3.29%

-4.46%

-14.67%

-14.67%

Grix (GRIX) sanntidsprisen er $0.03135181. I løpet av de siste 24 timene har GRIX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03035096 og et toppnivå på $ 0.03347974, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRIX er $ 0.04020081, mens den rekordlave prisen er $ 0.0162722.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRIX endret seg med +3.29% i løpet av den siste timen, -4.46% over 24 timer og -14.67% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Grix (GRIX) Markedsinformasjon

$ 3.31M
$ 3.31M$ 3.31M

--
----

$ 30.38M
$ 30.38M$ 30.38M

109.06M
109.06M 109.06M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Grix er $ 3.31M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRIX er 109.06M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 30.38M.

Grix (GRIX) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Grix til USD ble $ -0.00146453897970744.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Grix til USD ble $ -0.0030852250.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Grix til USD ble $ -0.0049991213.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Grix til USD ble $ +0.006359804687648448.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00146453897970744-4.46%
30 dager$ -0.0030852250-9.84%
60 dager$ -0.0049991213-15.94%
90 dager$ +0.006359804687648448+25.45%

Hva er Grix (GRIX)

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Grix (GRIX) Ressurs

Grix Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Grix (GRIX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Grix (GRIX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Grix.

Sjekk Grixprisprognosen nå!

GRIX til lokale valutaer

Grix (GRIX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Grix (GRIX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GRIX tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Grix (GRIX)

Hvor mye er Grix (GRIX) verdt i dag?
Live GRIX prisen i USD er 0.03135181 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GRIX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GRIX til USD er $ 0.03135181. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Grix?
Markedsverdien for GRIX er $ 3.31M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GRIX?
Den sirkulerende forsyningen av GRIX er 109.06M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGRIX ?
GRIX oppnådde en ATH-pris på 0.04020081 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GRIX?
GRIX så en ATL-pris på 0.0162722 USD.
Hva er handelsvolumet til GRIX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GRIX er -- USD.
Vil GRIX gå høyere i år?
GRIX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GRIX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.