Griddy (GRIDDY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00730469$ 0.00730469 $ 0.00730469 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.19% Prisendring (1D) +0.73% Prisendring (7D) -1.83% Prisendring (7D) -1.83%

Griddy (GRIDDY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GRIDDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GRIDDY er $ 0.00730469, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GRIDDY endret seg med +0.19% i løpet av den siste timen, +0.73% over 24 timer og -1.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Griddy (GRIDDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Opplagsforsyning 996.06M 996.06M 996.06M Total forsyning 996,056,745.123785 996,056,745.123785 996,056,745.123785

Nåværende markedsverdi på Griddy er $ 22.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GRIDDY er 996.06M, med en total tilgang på 996056745.123785. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 22.85K.