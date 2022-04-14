Gradient Protocol (GDT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gradient Protocol (GDT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gradient Protocol (GDT) Informasjon Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://gradientprotocol.io/ Teknisk dokument: https://docs.gradientprotocol.io/ Kjøp GDT nå!

Gradient Protocol (GDT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gradient Protocol (GDT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 412.95K Total forsyning: $ 14.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 412.95K All-time high: $ 0.211684 All-Time Low: $ 0.00705064 Nåværende pris: $ 0.02946262

Gradient Protocol (GDT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gradient Protocol (GDT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GDT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GDT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

