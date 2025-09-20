Gradient Protocol (GDT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.211684$ 0.211684 $ 0.211684 Laveste pris $ 0.00705064$ 0.00705064 $ 0.00705064 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.69% Prisendring (7D) +1.69%

Gradient Protocol (GDT) sanntidsprisen er $0.03235806. I løpet av de siste 24 timene har GDT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GDT er $ 0.211684, mens den rekordlave prisen er $ 0.00705064.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GDT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.69% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gradient Protocol (GDT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 453.01K$ 453.01K $ 453.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 453.01K$ 453.01K $ 453.01K Opplagsforsyning 14.00M 14.00M 14.00M Total forsyning 14,000,000.0 14,000,000.0 14,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gradient Protocol er $ 453.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GDT er 14.00M, med en total tilgang på 14000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 453.01K.