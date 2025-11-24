goodcryptoX pris i dag

Sanntids goodcryptoX (GOOD) pris i dag er $ 0.050317, med en 0.17% endring de siste 24 timene. Nåværende GOOD til USD konverteringssats er $ 0.050317 per GOOD.

goodcryptoX rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,071,882, med en sirkulerende forsyning på 21.20M GOOD. I løpet av de siste 24 timene GOOD har den blitt handlet mellom $ 0.050263(laveste) og $ 0.050694 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.186012, mens tidenes laveste notering var $ 0.050263.

Kortsiktig har GOOD beveget seg -0.49% i løpet av den siste timen og -7.81% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

goodcryptoX (GOOD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.07M$ 1.07M $ 1.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 50.56M$ 50.56M $ 50.56M Opplagsforsyning 21.20M 21.20M 21.20M Total forsyning 999,913,696.122131 999,913,696.122131 999,913,696.122131

Nåværende markedsverdi på goodcryptoX er $ 1.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOD er 21.20M, med en total tilgang på 999913696.122131. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 50.56M.