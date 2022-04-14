Gooby (GOOBY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gooby (GOOBY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gooby (GOOBY) Informasjon Gooby is a classic OG meme, created well over 10 years ago. He is a character is a series of meme comics from Dolan Duck. Gooby is Dolans arch nemesis, just like Tom and Jerry, or Trump and Biden. They are both fighting eachother all the time and getting into trouble from their silly pranks. Gooby has created a series of episodes (currently 4 episodes are out) with many more to come. These are all original works that can be found on their X account. https://x.com/GoobyCoinSOL Offisiell nettside: https://goobycoin.io/ Kjøp GOOBY nå!

Gooby (GOOBY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gooby (GOOBY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 219.96K $ 219.96K $ 219.96K Total forsyning: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M Sirkulerende forsyning: $ 986.00M $ 986.00M $ 986.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 219.96K $ 219.96K $ 219.96K All-time high: $ 0.00495766 $ 0.00495766 $ 0.00495766 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022309 $ 0.00022309 $ 0.00022309 Lær mer om Gooby (GOOBY) pris

Gooby (GOOBY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gooby (GOOBY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GOOBY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GOOBY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GOOBYs tokenomics, kan du utforske GOOBY tokenets livepris!

GOOBY prisforutsigelse Vil du vite hvor GOOBY kan være på vei? Vår GOOBY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GOOBY tokenets prisforutsigelse nå!

