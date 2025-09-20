Gooby (GOOBY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00495766
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -0.06%
Prisendring (1D) -4.03%
Prisendring (7D) -21.76%

Gooby (GOOBY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GOOBY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GOOBY er $ 0.00495766, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GOOBY endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, -4.03% over 24 timer og -21.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gooby (GOOBY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 237.45K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 237.45K
Opplagsforsyning 986.00M
Total forsyning 986,001,637.4913499

Nåværende markedsverdi på Gooby er $ 237.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GOOBY er 986.00M, med en total tilgang på 986001637.4913499. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 237.45K.