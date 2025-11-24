GoChain pris i dag

Sanntids GoChain (GO) pris i dag er $ 0.00173155, med en 100.94% endring de siste 24 timene. Nåværende GO til USD konverteringssats er $ 0.00173155 per GO.

GoChain rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 2,299,331, med en sirkulerende forsyning på 1.33B GO. I løpet av de siste 24 timene GO har den blitt handlet mellom $ 0.00084578(laveste) og $ 0.00178704 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.115975, mens tidenes laveste notering var $ 0.00055484.

Kortsiktig har GO beveget seg -0.81% i løpet av den siste timen og +39.02% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GoChain (GO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Opplagsforsyning 1.33B 1.33B 1.33B Total forsyning 1,332,322,599.0 1,332,322,599.0 1,332,322,599.0

Nåværende markedsverdi på GoChain er $ 2.30M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GO er 1.33B, med en total tilgang på 1332322599.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.31M.