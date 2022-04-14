GMT (GMT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GMT (GMT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users' earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort. Offisiell nettside: https://www.stepn.com/ Teknisk dokument: https://whitepaper.stepn.com/

GMT (GMT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GMT (GMT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 125.79M $ 125.79M $ 125.79M Total forsyning: $ 5.07B $ 5.07B $ 5.07B Sirkulerende forsyning: $ 3.11B $ 3.11B $ 3.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 205.13M $ 205.13M $ 205.13M All-time high: $ 4.11 $ 4.11 $ 4.11 All-Time Low: $ 0.03690885 $ 0.03690885 $ 0.03690885 Nåværende pris: $ 0.04022102 $ 0.04022102 $ 0.04022102 Lær mer om GMT (GMT) pris

GMT (GMT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GMT (GMT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMTs tokenomics, kan du utforske GMT tokenets livepris!

GMT prisforutsigelse Vil du vite hvor GMT kan være på vei? Vår GMT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GMT tokenets prisforutsigelse nå!

