Dagens GMT livepris er 0.0416357 USD. Spor prisoppdateringer for GMT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

1 GMT til USD livepris:

$0.04165158
$0.04165158$0.04165158
-5.10%1D
GMT (GMT) Live prisdiagram
GMT (GMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04152684
24 timer lav
$ 0.04392317
24 timer høy

$ 0.04152684
$ 0.04392317
$ 4.11
$ 0.03690885
-0.25%

-5.20%

-8.10%

-8.10%

GMT (GMT) sanntidsprisen er $0.0416357. I løpet av de siste 24 timene har GMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04152684 og et toppnivå på $ 0.04392317, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMT er $ 4.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.03690885.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMT endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -5.20% over 24 timer og -8.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GMT (GMT) Markedsinformasjon

$ 129.59M
$ 129.59M$ 129.59M

--
$ 211.33M
$ 211.33M$ 211.33M

3.11B
3.11B 3.11B

5,073,850,155.102167
5,073,850,155.102167 5,073,850,155.102167

Nåværende markedsverdi på GMT er $ 129.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMT er 3.11B, med en total tilgang på 5073850155.102167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.33M.

GMT (GMT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GMT til USD ble $ -0.00228747368877683.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GMT til USD ble $ -0.0011002566.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GMT til USD ble $ -0.0113533309.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GMT til USD ble $ +0.00146549756440063.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00228747368877683-5.20%
30 dager$ -0.0011002566-2.64%
60 dager$ -0.0113533309-27.26%
90 dager$ +0.00146549756440063+3.65%

Hva er GMT (GMT)

What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

GMT (GMT) Ressurs

GMT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GMT (GMT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GMT (GMT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GMT.

Sjekk GMTprisprognosen nå!

GMT til lokale valutaer

GMT (GMT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GMT (GMT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GMT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GMT (GMT)

Hvor mye er GMT (GMT) verdt i dag?
Live GMT prisen i USD er 0.0416357 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GMT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GMT til USD er $ 0.0416357. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GMT?
Markedsverdien for GMT er $ 129.59M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GMT?
Den sirkulerende forsyningen av GMT er 3.11B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGMT ?
GMT oppnådde en ATH-pris på 4.11 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GMT?
GMT så en ATL-pris på 0.03690885 USD.
Hva er handelsvolumet til GMT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GMT er -- USD.
Vil GMT gå høyere i år?
GMT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GMT prisprognosen for en mer grundig analyse.
GMT (GMT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

