GMT (GMT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.04152684 $ 0.04152684 $ 0.04152684 24 timer lav $ 0.04392317 $ 0.04392317 $ 0.04392317 24 timer høy 24 timer lav $ 0.04152684$ 0.04152684 $ 0.04152684 24 timer høy $ 0.04392317$ 0.04392317 $ 0.04392317 All Time High $ 4.11$ 4.11 $ 4.11 Laveste pris $ 0.03690885$ 0.03690885 $ 0.03690885 Prisendring (1H) -0.25% Prisendring (1D) -5.20% Prisendring (7D) -8.10% Prisendring (7D) -8.10%

GMT (GMT) sanntidsprisen er $0.0416357. I løpet av de siste 24 timene har GMT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04152684 og et toppnivå på $ 0.04392317, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMT er $ 4.11, mens den rekordlave prisen er $ 0.03690885.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMT endret seg med -0.25% i løpet av den siste timen, -5.20% over 24 timer og -8.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GMT (GMT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 129.59M$ 129.59M $ 129.59M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 211.33M$ 211.33M $ 211.33M Opplagsforsyning 3.11B 3.11B 3.11B Total forsyning 5,073,850,155.102167 5,073,850,155.102167 5,073,850,155.102167

Nåværende markedsverdi på GMT er $ 129.59M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMT er 3.11B, med en total tilgang på 5073850155.102167. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 211.33M.