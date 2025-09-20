GARY (GARY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0053833$ 0.0053833 $ 0.0053833 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.43% Prisendring (1D) -11.02% Prisendring (7D) -57.75% Prisendring (7D) -57.75%

GARY (GARY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GARY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GARY er $ 0.0053833, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GARY endret seg med -0.43% i løpet av den siste timen, -11.02% over 24 timer og -57.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GARY (GARY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 748.46K$ 748.46K $ 748.46K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 748.46K$ 748.46K $ 748.46K Opplagsforsyning 999.78M 999.78M 999.78M Total forsyning 999,778,459.222314 999,778,459.222314 999,778,459.222314

Nåværende markedsverdi på GARY er $ 748.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GARY er 999.78M, med en total tilgang på 999778459.222314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 748.46K.