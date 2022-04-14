GARY (GARY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GARY (GARY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GARY (GARY) Informasjon The project is about the viral cat meme known across all social media platforms named gary. The project is social media centric and all the social media accounts are run by the community team. (Please see the links attached for reference) The essential goal is to continue to grow gary into one of the biggest cat memes on the internet. While that being one goal another point of emphasis for the project is to bridge a community that is mixed with CT (Crypto Twitter) and our normie fanbase, and we have already made strides in that area by bridging a good amount of TikTok/ Insta followers to our Twitter. Offisiell nettside: https://www.tiktok.com/@higary__ Kjøp GARY nå!

GARY (GARY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GARY (GARY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 764.41K $ 764.41K $ 764.41K Total forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Sirkulerende forsyning: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 764.41K $ 764.41K $ 764.41K All-time high: $ 0.0053833 $ 0.0053833 $ 0.0053833 All-Time Low: $ 0.00018511 $ 0.00018511 $ 0.00018511 Nåværende pris: $ 0.00076439 $ 0.00076439 $ 0.00076439 Lær mer om GARY (GARY) pris

GARY (GARY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GARY (GARY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GARY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GARY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GARYs tokenomics, kan du utforske GARY tokenets livepris!

