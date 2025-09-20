Dagens GameZone livepris er 0.00290213 USD. Spor prisoppdateringer for GZONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GZONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GameZone livepris er 0.00290213 USD. Spor prisoppdateringer for GZONE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GZONE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 GZONE til USD livepris:

$0.00290212
$0.00290212$0.00290212
-0.10%1D
mexc
USD
GameZone (GZONE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:37:38 (UTC+8)

GameZone (GZONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0028996
$ 0.0028996$ 0.0028996
24 timer lav
$ 0.00290825
$ 0.00290825$ 0.00290825
24 timer høy

$ 0.0028996
$ 0.0028996$ 0.0028996

$ 0.00290825
$ 0.00290825$ 0.00290825

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 0.00214842
$ 0.00214842$ 0.00214842

-0.02%

-0.11%

+2.49%

+2.49%

GameZone (GZONE) sanntidsprisen er $0.00290213. I løpet av de siste 24 timene har GZONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0028996 og et toppnivå på $ 0.00290825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GZONE er $ 1.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.00214842.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GZONE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GameZone (GZONE) Markedsinformasjon

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

419.73M
419.73M 419.73M

419,731,276.1898436
419,731,276.1898436 419,731,276.1898436

Nåværende markedsverdi på GameZone er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GZONE er 419.73M, med en total tilgang på 419731276.1898436. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.

GameZone (GZONE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GameZone til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GameZone til USD ble $ -0.0000655036.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GameZone til USD ble $ +0.0001459759.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GameZone til USD ble $ +0.000559521320622819.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.11%
30 dager$ -0.0000655036-2.25%
60 dager$ +0.0001459759+5.03%
90 dager$ +0.000559521320622819+23.88%

Hva er GameZone (GZONE)

Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE!

GameZone (GZONE) Ressurs

Offisiell nettside

GameZone Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GameZone (GZONE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GameZone (GZONE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GameZone.

Sjekk GameZoneprisprognosen nå!

GZONE til lokale valutaer

GameZone (GZONE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GameZone (GZONE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GZONE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GameZone (GZONE)

Hvor mye er GameZone (GZONE) verdt i dag?
Live GZONE prisen i USD er 0.00290213 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GZONE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GZONE til USD er $ 0.00290213. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GameZone?
Markedsverdien for GZONE er $ 1.22M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GZONE?
Den sirkulerende forsyningen av GZONE er 419.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGZONE ?
GZONE oppnådde en ATH-pris på 1.18 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GZONE?
GZONE så en ATL-pris på 0.00214842 USD.
Hva er handelsvolumet til GZONE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GZONE er -- USD.
Vil GZONE gå høyere i år?
GZONE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GZONE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:37:38 (UTC+8)

