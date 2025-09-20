GameZone (GZONE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0028996 $ 0.0028996 $ 0.0028996 24 timer lav $ 0.00290825 $ 0.00290825 $ 0.00290825 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0028996$ 0.0028996 $ 0.0028996 24 timer høy $ 0.00290825$ 0.00290825 $ 0.00290825 All Time High $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 Laveste pris $ 0.00214842$ 0.00214842 $ 0.00214842 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.11% Prisendring (7D) +2.49% Prisendring (7D) +2.49%

GameZone (GZONE) sanntidsprisen er $0.00290213. I løpet av de siste 24 timene har GZONE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0028996 og et toppnivå på $ 0.00290825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GZONE er $ 1.18, mens den rekordlave prisen er $ 0.00214842.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GZONE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.11% over 24 timer og +2.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GameZone (GZONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Opplagsforsyning 419.73M 419.73M 419.73M Total forsyning 419,731,276.1898436 419,731,276.1898436 419,731,276.1898436

Nåværende markedsverdi på GameZone er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GZONE er 419.73M, med en total tilgang på 419731276.1898436. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.