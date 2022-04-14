GameZone (GZONE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GameZone (GZONE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GameZone (GZONE) Informasjon Besides being the paragon blockchain gaming platform, #GAMEZONE offers it's community countless opportunities with a plethora of rewards: early access to groundbreaking new game releases, gaming tokens and NFTs, play-to-earn opportunities, scholarships, advantageous tutorials, and SO MUCH MORE! Offisiell nettside: https://gamezone.io/ Kjøp GZONE nå!

GameZone (GZONE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GameZone (GZONE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Total forsyning: $ 419.71M $ 419.71M $ 419.71M Sirkulerende forsyning: $ 419.71M $ 419.71M $ 419.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M All-time high: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 All-Time Low: $ 0.00214842 $ 0.00214842 $ 0.00214842 Nåværende pris: $ 0.00298048 $ 0.00298048 $ 0.00298048 Lær mer om GameZone (GZONE) pris

GameZone (GZONE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GameZone (GZONE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GZONE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GZONE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GZONEs tokenomics, kan du utforske GZONE tokenets livepris!

GZONE prisforutsigelse Vil du vite hvor GZONE kan være på vei? Vår GZONE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GZONE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!