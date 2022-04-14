GAME (GAMES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GAME (GAMES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GAME (GAMES) Informasjon Game aims to deliver a complete web3 ecosystem fully dedicated to gaming. We are providing to players, game studios and users the infrastructure to earn sustainable revenue on their passion for web3 games. With a purposely built blockchain focusing on high-speed and throughput, Game will unlock the true potential of web3 gaming. Game Chain is a high-performance EVM network, built on the Arbitrum-stack utilizing Celestia data availability with near-instant finality. All powered by the advanced and fast G2 sequencer. Game offer seamless and trustless interoperability with all EVM ecosystems. Developers can utilize known libraries and toolings such as Remix and Metamask. Unlocking a endless possibilities for developers and creators to build on the Game Chain. Offisiell nettside: https://gamechain.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.gamechain.xyz/ Kjøp GAMES nå!

GAME (GAMES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GAME (GAMES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 86.13K $ 86.13K $ 86.13K Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 143.54K $ 143.54K $ 143.54K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GAME (GAMES) pris

GAME (GAMES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GAME (GAMES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAMES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAMES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAMESs tokenomics, kan du utforske GAMES tokenets livepris!

