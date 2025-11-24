FUSION pris i dag

Sanntids FUSION (FSN) pris i dag er $ 0.00524202, med en 3.18% endring de siste 24 timene. Nåværende FSN til USD konverteringssats er $ 0.00524202 per FSN.

FUSION rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 410,108, med en sirkulerende forsyning på 78.23M FSN. I løpet av de siste 24 timene FSN har den blitt handlet mellom $ 0.00506115(laveste) og $ 0.00532636 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 9.76, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FSN beveget seg -- i løpet av den siste timen og -4.70% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

FUSION (FSN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 410.11K$ 410.11K $ 410.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 412.89K$ 412.89K $ 412.89K Opplagsforsyning 78.23M 78.23M 78.23M Total forsyning 78,766,088.125 78,766,088.125 78,766,088.125

