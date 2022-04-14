Frox (FROX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frox (FROX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FROX is a unique cryptocurrency project born from the experience of an investor who faced the highs and lows of the market. Initially driven by luck and speculation, FROX realized that true success in crypto requires more than just chasing trends. Embracing a mindset of resilience and calculated risk, FROX offers a new way forward in the world of digital assets. With a focus on community and long-term growth, FROX aims to empower its users to break free from conventional investment strategies and build a more reliable, sustainable crypto future. Offisiell nettside: https://frox.ai

Frox (FROX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frox (FROX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.04K $ 18.04K $ 18.04K Total forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M Sirkulerende forsyning: $ 999.69M $ 999.69M $ 999.69M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.04K $ 18.04K $ 18.04K All-time high: $ 0.03039739 $ 0.03039739 $ 0.03039739 All-Time Low: $ 0.00000902 $ 0.00000902 $ 0.00000902 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Frox (FROX) pris

Frox (FROX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frox (FROX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROXs tokenomics, kan du utforske FROX tokenets livepris!

FROX prisforutsigelse Vil du vite hvor FROX kan være på vei? Vår FROX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FROX tokenets prisforutsigelse nå!

