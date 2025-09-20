Frox (FROX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03039739$ 0.03039739 $ 0.03039739 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) -3.15% Prisendring (7D) -3.15%

Frox (FROX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROX er $ 0.03039739, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og -3.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frox (FROX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.07K$ 19.07K $ 19.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.07K$ 19.07K $ 19.07K Opplagsforsyning 999.69M 999.69M 999.69M Total forsyning 999,686,065.773027 999,686,065.773027 999,686,065.773027

Nåværende markedsverdi på Frox er $ 19.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROX er 999.69M, med en total tilgang på 999686065.773027. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.07K.