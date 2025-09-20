Frog (FROG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00838249$ 0.00838249 $ 0.00838249 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -0.38% Prisendring (7D) -14.09% Prisendring (7D) -14.09%

Frog (FROG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROG er $ 0.00838249, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROG endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.38% over 24 timer og -14.09% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frog (FROG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.52K$ 19.52K $ 19.52K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,996,091.47 999,996,091.47 999,996,091.47

Nåværende markedsverdi på Frog er $ 19.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROG er 1000.00M, med en total tilgang på 999996091.47. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.52K.