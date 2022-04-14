Frog (FROG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frog (FROG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frog (FROG) Informasjon FROG is a meme coin based on simple Frog artwork. The Frog meme token is centered around the value of friendship and the importance of having a best friend. Frog is not Pepe. The coin is building a community of friends. The Frog community calls themselves the "Fren Army". The Frog website is structured like a Windows-style website with many Frog-related apps. It is a pure meme token with no utility. Offisiell nettside: https://toadandfrog.com/ Kjøp FROG nå!

Frog (FROG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frog (FROG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.88K $ 19.88K $ 19.88K Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.88K $ 19.88K $ 19.88K All-time high: $ 0.00838249 $ 0.00838249 $ 0.00838249 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Frog (FROG) pris

Frog (FROG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frog (FROG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROGs tokenomics, kan du utforske FROG tokenets livepris!

FROG prisforutsigelse Vil du vite hvor FROG kan være på vei? Vår FROG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FROG tokenets prisforutsigelse nå!

