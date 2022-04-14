FRENCHIE (FREN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FRENCHIE (FREN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FRENCHIE (FREN) Informasjon Join the world of FRENCHIE. A story driven content/meme token that is built on the principals of transparency and community focussed. With that, the FRENCHIE project is aiming to create a vibrant community and a project that does good for the world around it. FRENCHIE serves as creative platform where creativity and doing good come together. As an original IP in the making, the project features illustrations and animations, that all of which are handdrawn. Offisiell nettside: https://frenchiethebull.dog/ Teknisk dokument: https://frenchie.gitbook.io/frenchie Kjøp FREN nå!

FRENCHIE (FREN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FRENCHIE (FREN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 222.61K $ 222.61K $ 222.61K Total forsyning: $ 995.61M $ 995.61M $ 995.61M Sirkulerende forsyning: $ 530.35M $ 530.35M $ 530.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 417.91K $ 417.91K $ 417.91K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00041988 $ 0.00041988 $ 0.00041988 Lær mer om FRENCHIE (FREN) pris

FRENCHIE (FREN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FRENCHIE (FREN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FREN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FREN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRENs tokenomics, kan du utforske FREN tokenets livepris!

FREN prisforutsigelse Vil du vite hvor FREN kan være på vei? Vår FREN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FREN tokenets prisforutsigelse nå!

